Indagini su preside per omissione di denuncia in scuola di Lugo

Indagini su preside per omissione di denuncia in scuola di Lugo

La dirigente scolastica coinvolta in episodi di vandalismo e violenza tra studenti

Un caso controverso nel mondo scolastico

La dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo, Electra Stamboulis, si trova al centro di un’inchiesta per omissione di denuncia. Gli eventi contestati si sono verificati tra il 2024 e il 2025 e riguardano episodi di vandalismo, risse tra studenti e interruzioni di pubblico servizio. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la preside avrebbe scelto di gestire internamente queste situazioni, senza informare le autorità competenti.

Dettagli sugli episodi denunciati

Tra i fatti più gravi vi è il pestaggio di un ragazzo di 16 anni, avvenuto a marzo, che è stato ripreso da un cellulare. Questo episodio ha sollevato ulteriori interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno della scuola. Le forze dell’ordine, coordinate dal Pubblico Ministero Francesco Coco, stanno raccogliendo testimonianze da docenti e personale scolastico per chiarire la situazione. La preside, difesa dall’avvocato Paola Converti, ha dichiarato di avere fiducia nell’autorità giudiziaria e ha preferito non commentare ulteriormente la questione.

Le conseguenze legali e le reazioni

Oltre all’indagine per omissione di denuncia, la dirigente è stata anche accusata di diffamazione aggravata. Il padre del ragazzo coinvolto nel pestaggio ha sporto denuncia per un post pubblicato dalla preside su Facebook, contenente informazioni sul figlio. Questo ha portato a un ulteriore approfondimento da parte delle autorità. L’Ufficio scolastico regionale ha già avviato un accertamento ispettivo per valutare la situazione e garantire la sicurezza degli studenti.