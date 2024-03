Per l’attuale primo ministro indiano, ciò che conta veramente è la sua credibilità politica costruita tramite la comunicazione diretta

Con l’avvicinarsi delle elezioni in India, la presenza online dei politici locali, in particolare del primo ministro in carica Narendra Modi, sta guadagnando sempre più rilevanza.

India, il presidente Modi è diventato un influencer

Modi, in corsa per un terzo mandato, gode di un vasto seguito sui social, soprattutto su YouTube, influenzando il panorama delle campagne elettorali. A 73 anni, la sua abile gestione della comunicazione online sta definendo il comportamento che i politici di tutto il mondo potrebbero adottare nelle future elezioni.

Con 986,8 milioni di elettori registrati, l’India ha il più grande elettorato al mondo nelle prossime elezioni generali. Modi si è dimostrato un leader digitale, sfruttando YouTube come principale strumento di condivisione in un paese in cui la politica e l’informazione sono diventate digitali. YouTube, con i suoi 467 milioni di utenti indiani, ha superato Facebook e altre piattaforme.

Il presidente Modi è diventato un influencer nel suo paese

Le campagne politiche, riconoscendo l’importanza di YouTube, stanno aumentando la spesa per Google AdSense e l’assunzione di personale per ampliare la loro presenza sulla piattaforma.

Il partito di Modi, il Bharatiya Janata Party (BJP), sta capitalizzando il boom digitale indiano, rafforzando la sua presenza online. Modi, considerando i media mainstream irrilevanti, preferisce la comunicazione diretta tramite i social. Oltre a Twitter, Instagram e LinkedIn, Modi gestisce più di 100 playlist su YouTube, includendo contenuti come sessioni di yoga e video di viaggi attraverso località indiane. La sua strategia digitale si basa sulla costruzione della sua credibilità politica attraverso una comunicazione più diretta e coinvolgente.