Venticinque persone sono morte in India in seguito ad uno spaventoso incendio che è scoppiato su un autobus in autostrada

L’incendio è scoppiato la scorsa notte su una superstrada nello Stato del Maharashtra, nell’ovest dell’India a bordo di un autobus. La polizia ha riferito che sul mezzo erano presenti in quel momento circa 35 persone: 25 delle quali sono morte, mentre altre 8 sono rimaste ferite.

India, incendio su un bus: almeno 25 morti

L’ufficiale di polizia Baburao Mahamuni ha spiegato che cosa è successo sull’autostrada in India e quali sono state le drammatiche conseguenze dell’incendio sull’autobus: “Al momento dello scoppio del rogo, c’erano circa 30-35 persone sull’autobus. Venticinque persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite“.

L’incidente in superstrada e l’incendio sul bus

L’autobus stava viaggiando in superstrada verso la città di Pune quando, per motivi ancora da accertare, il guidatore ha perso il controllo del mezzo. Il bus si è dunque schiantato contro un palo, prima di ribaltarsi. Il serbatoio ha preso fuoco e da lì è scoppiato l’incendio che non ha dato scampo ai 25 indiani. Tutti i feriti, compreso anche l’autista del pullman, sono stati trasferiti in ospedale dove si trovano anche attualmente ricoverati.