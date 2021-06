India, sposa morta durante il matrimonio: la famiglia la sostituisce con la sorella minore. L'agghiacciante vicenda raccontata dal Daily Mail

India, sposa morta durante il matrimonio ma c’è pronta la surroga immediata: la famiglia della defunta la sostituisce con la sorella minore. La surreale vicenda che riporta in auge il ruolo del tutto marginale che in India è attribuito alle donne è stata riportata dal quotidiano Daily Mail, esattamente con lo storico preciso della stessa.

Ad un matrimonio indù la sposa, Surabhi, muore a causa di un infarto improvviso esattamente al momento del tradizionale scambio delle ghirlande nuziali con lo sposo, Manoj. Da quel momento la vicenda bascula fra protocollo del dolore e follia assoluta: da un lato arriva il medico a mettere in atto le manovre di soccorso, dall’altro, una volta constata l’inutilità delle stesse con la morte della sposa, i familiari non trovano il dolore, trovano una soluzione.

Sposa morta: la famiglia ripristina un vecchio uso e la sostituisce con la sorella minore

E che fanno? Concordano con lo sposo e con la sua famiglia il ripristino dell’usanza risalente all’epoca maharatta per cui era possibile “sostituire” la sposa defunta con una sorella. A quel punto la cerimonia è stata ripresa dopo la trascurabile interruzione della morte della sposa, con con la madre di Surabhi, si badi bene, la madre, che chiedeva urlando una soluzione per permettere lo sposalizio. A quel punto Nisha, sorella minore della sposa, ha dovuto mettere da parte il lutto e prendere il suo posto.

Illuminante il commento del fratello della sposa, che ha provato a dare una iniezione di razionalità ad una cosa che oggettivamente non è incasellabile in quella categoria. Lo ha fatto parlando di scelta “difficile, soprattutto perché c’era una ragazza che si stava preparando per un matrimonio e un cadavere nell’altra stanza. Mia madre non sapeva cosa fare. Era molto addolorata per mia sorella, ma lo era anche per il matrimonio interrotto. Per lei è stata una situazione emotivamente difficile che non l’ha lasciata indifferente”.

India, sposa morta: la famiglia la sostituisce con la sorella minore, lo sdegno sui social

A ben vedere la madre quello che andava fatto lo sapeva benissimo, non tanto però da lasciare indifferenti i social e la parte più moderna del paese. Pare che nelle more del matrimonio bis il cadavere della defunta sia stato accantonato in una stanza. Poi a cose fatte, si sarebbe provveduto ai riti funebri. I media citano un episodio simile avvenuto a febbraio in quel di Odisha. Anche lì una sposa fu stroncata da un attacco di cuore durante il bidaai, l’addio alla casa dei suoi genitori. E in certe parti dell’India, forse troppe parti, parti dove si spara a chi smette di ballare , quando una sposa muore crea il problema della sua sostituzione, non lo strazio della sua scomparsa.