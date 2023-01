India, urina su una donna in aereo: arrestato dirigente bancario

Un dirigente bancario di 34 anni di nome Shankar Mishra è stato arrestato a Bangalore (India) dopo un mese di fuga dalle forze dell’ordine che lo cercavano.

L’uomo è accusato di aver urinato su una donna anziana mentre era su un volo Air India. Mishra ricopriva una posizione di tutto rispetto, in quanto lavorava per il colosso statunitense Wells Fargo. Aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma infine è stato trovato. Dopo l’arresto, Mishra è stato portato a Nuova Delhi. La presunta vittima del 34enne si era lamentata con la compagnia aerea di quanto le sarebbe accaduto.

Arrestato dirigente bancario: Wells Fargo lo licenzia

Wells Fargo ha disposto il licenziamento di Shankar Mishra dopo che sono state rese note accuse “profondamente inquietanti” nei suoi confronti. Sembra che lo scorso 26 novembre, l’oramai ex dirigente si trovava su un volo New York-Nuova Delhi. L’uomo, a un certo punto, si sarebbe aperto i pantaloni e avrebbe iniziato a urinare su un’anziana signora. Pare fosse ubriaco in quel momento.

Campbell Wilson: “Avremmo potuto gestire meglio tali questioni”

Campbell Wilson, amministratore delegato di Air India, ha fatto sapere, tramite una dichiarazione riportata da Telegraph, che la sua compagnia “riconosce che avrebbe potuto gestire meglio queste questioni, sia in volo che a terra e si impegna ad agire”. In effetti Air India è stata vittima di diverse critiche per come ha gestito la denuncia da parte della donna.