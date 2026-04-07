Un imprevisto legato alla salute ha costretto Lady Gaga a interrompere uno degli appuntamenti finali del suo tour, comunicando direttamente ai fan la necessità di fermarsi. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, la cantante ha espresso rammarico per la decisione, causata da una grave infezione respiratoria.

Il tour mondiale e gli effetti dell’infezione respiratoria su Lady Gaga

Il tour mondiale legato al nuovo album, intitolato The Mayhem Ball, ha portato Lady Gaga in diverse città internazionali, da New York a Parigi fino a Tokyo, offrendo uno spettacolo che unisce musica, estetica e performance artistica. L’artista, al secolo Stefani Germanotta, ha attraversato un lungo percorso di esibizioni dal vivo iniziato alla fine dello scorso anno, arrivando quasi alla conclusione prima dello stop forzato dovuto alle condizioni di salute.

Nel suo messaggio ha voluto ribadire il legame con il pubblico, affermando: “So quanto sia deludente e non potrei sentirmi peggio per avervi deluso”.

Il malessere è legato a un’infezione respiratoria, una condizione diffusa che può provocare sintomi come febbre, tosse e stanchezza, spesso sottovalutati ma capaci di peggiorare se non adeguatamente trattati. In questo caso, la decisione di fermarsi appare necessaria e responsabile, soprattutto in presenza di indicazioni mediche.

“L’infezione è peggiorata”. Lady Gaga preoccupa i fan e annulla il concerto

“Sono affranta, mi dispiace tantissimo“. Con queste parole la popstar Lady Gaga ha comunicato l’annullamento della sua ultima esibizione in programma. L’artista ha spiegato ai fan di essere costretta a interrompere temporaneamente gli impegni a causa di un problema di salute: in una storia pubblicata su Instagram il 6 aprile 2026 ha dichiarato di aver “combattuto contro un’infezione respiratoria” negli ultimi giorni, cercando di recuperare senza successo, poiché “la situazione è peggiorata“. Il concerto previsto al Bell Centre di Quebec non si è quindi tenuto, generando dispiacere tra il pubblico.

Nel suo messaggio, Lady Gaga ha sottolineato anche il parere dei medici, che le hanno consigliato di non salire sul palco: “Il mio medico mi ha fortemente sconsigliato di esibirmi oggi e, ad essere sincera, non credo di potervi offrire oggi la qualità dello spettacolo che meritate“. A ciò ha aggiunto un ulteriore pensiero rivolto ai fan: “A tutti coloro che sarebbero venuti stasera, sono assolutamente affranta e mi dispiace tantissimo“.

Non è ancora certo se la data verrà recuperata, mentre il resto delle tappe del “Mayhem Ball Tour” non risultano al momento modificate, con le ultime date previste tra Saint Paul e la chiusura a New York al Madison Square Garden.