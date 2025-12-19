Lady Gaga in una recente intervista ha parlato del suo tour mondiale, aprendo inoltre a nuove canzoni la cui uscita potrebbe avvenire nel 2026.

Lady Gaga ha lasciato trapelare diversi indizi rispetto alle attività che la vedranno impegnata nel 2026 in una video intervista in un famoso canale youtube a tema musicale. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e messo in trepidazione i milioni di fan in tutto il pianeta.

Lady Gaga, Mayhem Tour incredibile

Lady Gaga è stata intervistata da Zane Lowe per Apple Music ha svelato ulteriori curiosità sul Mayhem Tour che l’ha vista e la vede tuttora impegnata a girare il mondo portando le sue canzoni più famose ai fans.

“E’ il massimo fare musica quando puoi vedere i tuoi fan alla sera” queste le sue parole, il tour al momento è in pausa sino a gennaio e la prossima tappa è il Giappone.

Lei però nonostante il Natale si avvicini non si ferma ed è in studio per produrre materiale che molto probabilmente vedremo nel 2026.

Su questo punto non si è sbilanciata, lasciando un po’ di mistero: “Se pubblicherò nuova musica l’anno prossimo? Dipende ma non è da escludere“.

Brani in arrivo ed un duetto da panico che fa sognare

Ha così svelato che sta scrivendo nuove canzoni che potrebbero uscire con il nuovo anno.

Difatti questa idea è iniziata a circolare quando Gaga è stata presente a Milano per le riprese del film “Il Diavolo Veste Prada 2” dove sfilando si è potuto ascoltare un brano inedito, come rivelato da Biccy.it.

Tra le novità in arrivo, il duetto con l’artista di fama mondiale The Weeknd che ha pubblicato su Instagram un’immagine dell’artista, senza un motivo particolare.

Lowe ha quindi incalzato Gaga che imbarazzata ha confessato di adorare il cantante. Gli indizi di entrambi quindi hanno portata alla “prova” che farà restare i fan con il fiato sospeso sino alla pubblicazione.