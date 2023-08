Continua la discesa del termometro dell’inflazione. A luglio 2023 il costo della vita si è attestato a +5,9%. Per la prima volta frena anche la corsa del carrello della spesa.

Continua la discesa dell’inflazione: luglio 2023 a +5,9%

L’inflazione continua a scendere, questa volta segnando un sensibile calo. Dal + 6,4% di giugno 2023 passa al + 5,9% del mese di luglio che ci siamo appena lasciati alle spalle. La percentuale è migliore delle stime preliminari del 6%. Da gennaio è il quinto calo consecutivo.

I dati dell’Istat segnano anche una inversione di rotta rispetto alla tendenza generale, perché per la prima volta dopo tanto tempo si stabilizza anche il costo del carrello della spesa (+ 10,2%) e rallenta l’inflazione di fondo (luglio a + 5,2 %).

Come va l’economia italiana?

Naturalmente i dati del microperiodo dicono poco o nulla sull’andamento dell’economia italiana nel lungo periodo, che la Banca Centrale Europea (Bce) definisce “estremamente incerto”. Incerti sono anche le prospettive sul Pil, quindi sulla produzione e sulla crescita, in balia degli eventi internazionali, in particolare guerra e strette monetarie, compresi gli aumenti dei tassi che sono stati ritenuti necessari proprio per rallentare il più possibile la galoppata dell’inflazione.

Le tasche degli italiani non risentono dei microandamenti, tanto che in due anni i mutui variabili per la casa sono costati mediamente 4mila euro in più a famiglia.

L’Istat spiega inoltre che la fase di rallentamento dell’inflazione si spiega “in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale”. In generale, il calo dei prezzi non risentirà in questo periodo di percepibili cambiamenti.