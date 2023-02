Influencer sospesa da Twitch: ha investito un cane mentre guidava e faceva una diretta streaming

Una influencer polacca è stata sospesa da Twitch, piattaforma per lo streaming in diretta, dopo aver investito un cane mentre guidava guardando il telefono.

Alla ragazza è stata contestata una guida gravemente negligente.

Influencer sospesa da Twitch: ha investito un cane

L’intera vicenda si è consumata mentre l’influencer, nota con il nickname di Sideneuke, era in diretta online. La ragazza, considerata un’autentica star tra i creatori di contenuti che vanta con un considerevole esercito di followers, stava tuonando che “ci sono tanti cani liberi sulle strade” e che “ciò non dovrebbe accadere”. Mentre si lanciava nel suo sfogo contro il randagismo, la giovane teneva in mano il cellulare nonostante stesse guidando lungo un’arteria di periferia che attraversa un’area urbana.

Pochi secondi dopo aver inveito contro i “tanti cani liberi sulle strade”, la streamer polacca ha investito un cane. Nel video, si sentono in modo chiaro e distinto i lamenti e i guaiti dello sfortunato esemplare.

Dopo essersi conto dell’accaduto, Sideneuke ha fermato l’auto e ha cominciato a urlare. Non è dato sapere cosa sia successo al cucciolo investito. Sta di fatto che l’influencer non ha avuto ripensamenti sulla sua condotta e ha continuato a scagliarsi contro il randagismo.

Nonostante abbia affermato di essere dispiaciuto per quanto accaduto, la ragazza ha incolpato i tanti cani liberi senza controllo per l’incidente.

La creator polacca guidava e faceva una diretta streaming

A seguito del drammatico episodio, Twitch ha deciso di sospendere l’account della streamer. Chiunque tenti di visualizzare il canale della giovane polacca, infatti, visualizza il messaggio: “Questo canale non è attualmente disponibile a causa di una violazione delle linee guida della community o dei termini di servizio”.

Intanto, il video dell’incidente è diventato virale sui social media. A questo proposito, se la maggior parte del popolo di internet concorda sul fatto che non dovrebbero esserci così tanti cani liberi in strada in quanto rappresentano un pericolo per la circolazione e per sé stessi, gli utenti hanno anche concordato che la responsabilità del sinistro è da imputare esclusivamente alla creator.

In molti, inoltre, hanno sottolineato che la chiusura del canale “non è abbastanza, visto che dovrebbero toglierle la patente per aver commesso due errori gravi: guardare il cellulare e investire un cane”.