Un turista di 59 anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo mentre nuotava vicino alla spiaggia Chateau-Royal in Nuova Caledonia.

Terribile tragedia nel Pacifico.

Squalo attacca e uccide un turista: orrore nel Pacifico

Un turista di origine australiana è stato attaccato e ucciso da uno squalo in Nuova Caledonia, nell’Oceano Pacifico. La tragedia è avvenuta domenica 19 febbraio vicino all’affollata spiaggia di Nouméa, che è stata chiusa dopo che la vittima, di 59 anni, è stata riportata a riva.

L’uomo stava nuotando vicino alla sua barca a circa 150 metri dalla spiaggia quando lo squalo lo ha attaccato, mordendolo più volte. A lanciare l’allarme sono state due persone che erano a bordo di una moto d’acqua e che hanno assistito alla scena. Lo hanno caricato e portato sulla spiaggia, dove i servizi di emergenza hanno provato a salvarlo. Purtroppo hanno dovuto dichiararne il decesso dopo un lungo massaggio cardiaco.

Aveva gravissime ferite alla gamba e ad entrambe le braccia.

Panico tra i bagnanti

In acqua erano presenti molte persone che hanno assistito all’attacco. I bagnanti hanno lasciato l’area in preda al panico e la polizia ha evacuato la zona, che resterà chiusa “fino a nuovo avviso“, per ordine del sindaco Sonia Lagarde, che ha ordinato anche la cattura di squali tigre e squali toro nelle acque vicine con l’aiuto di droni.

Le ricerche sono state sospese prima che calasse il buio. Hanno anche aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’attacco, avvenuto all’interno di una zona sorvegliata dai bagnini.