Infografica del consolato russo a Dubai definisce «orfani» i viaggiatori rimasti nel paese

Un'infografica pubblicata dal consolato russo a Dubai ha suscitato polemiche dopo aver descritto i cittadini bloccati come «orfani» e «antisociali», in un contesto in cui le autorità degli Emirati Arabi Uniti gestiscono l'emergenza e l'assistenza ai viaggiatori.

La recente pubblicazione sul canale Telegram del Consolato generale russo a Dubai ha sollevato polemiche: un’infografica, dall’aspetto probabilmente generata automaticamente, definiva i turisti russi rimasti negli Emirati Arabi Uniti come «orfani» e «antisociali». Il materiale forniva indicazioni pratiche per chi non riusciva a rientrare in patria a causa delle chiusure dello spazio aereo regionale, ma alcune frasi hanno determinato reazioni di sorpresa e critiche.

Il contenuto contestato e la reazione ufficiale

Nella parte bassa a destra dell’immagine compariva una sezione etichettata come «scenario estremo», dove i viaggiatori venivano descritti con termini forti. Quel passaggio, per motivi non chiariti, risultava barrato ma ancora leggibile, seguito da suggerimenti su come chiedere all’assistenza consolare una sistemazione senza fronzoli per chi non avesse risorse economiche. Il consolato ha poi invitato chi fosse costretto a lasciare l’hotel senza mezzi a contattarli via email con una breve descrizione della situazione; tuttavia non è stata fornita una spiegazione esaustiva sul linguaggio impiegato nell’infografica.

Impatto mediatico e domande aperte

L’immagine è rimasta pubblicata sulla piattaforma Telegram del consolato e ha alimentato un dibattito su responsabilità editoriale e controllo dei contenuti, soprattutto quando si tratta di comunicazioni ufficiali rivolte a cittadini in difficoltà. La possibilità che l’infografica sia stata in parte generata da strumenti automatizzati ha posto l’accento sui rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale nelle comunicazioni istituzionali.

La risposta degli Emirati e le condizioni dei viaggiatori

Parallelamente alla vicenda consolare, le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno messo in campo misure per gestire l’afflusso di passeggeri bloccati dopo le sospensioni dei voli. La General Civil Aviation Authority (GCAA) ha annunciato che lo Stato avrebbe coperto l’ospitalità e i pasti per i passeggeri interessati, mentre le direzioni turistiche di Abu Dhabi e Dubai hanno chiesto agli hotel di prolungare i soggiorni di chi non poteva partire. Secondo stime del Ministero degli Esteri russo, oltre 20.000 turisti russi si trovavano negli Emirati, con altri centinaia in altri paesi del Golfo.

Servizi e solidarietà locale

In molte strutture alberghiere e punti di assistenza sono stati distribuiti voucher, pasti e trasferimenti per le famiglie; alcune aziende locali hanno offerto sistemazioni gratuite a categorie vulnerabili come anziani e nuclei con bambini. Per molti viaggiatori la gestione è stata percepita come efficiente: testimoni hanno raccontato di aree di attesa dedicate, consegna di acqua e cibo e rilascio tempestivo di visti di emergenza per chi non aveva prenotazioni.

Cause tecniche e indicazioni pratiche per i turisti

Le sospensioni e le limitazioni dei voli sono state motivate dalle autorità come misure precauzionali in seguito a operazioni militari e cancellazioni di traffico aereo in vari paesi della regione. Aeroporti come Dubai e Abu Dhabi hanno comunicato riprese di alcuni collegamenti in modalità limitata non appena la situazione lo ha permesso; nel frattempo le compagnie aeree hanno attivato politiche di rimborso e riprotezione.

Cosa possono fare i viaggiatori ora

Viene raccomandato di monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie e delle autorità aeroportuali, aggiornare i propri recapiti nel sistema di prenotazione e non recarsi agli scali senza conferma del volo. In caso di emergenza, i numeri di pronto intervento e le ambasciate o consolati nazionali sono punti di riferimento chiave per ottenere assistenza immediata e informazioni su alloggi temporanei forniti dallo Stato.

La vicenda mette in luce due elementi centrali: il valore dell’assistenza istituzionale sul campo e l’importanza di una comunicazione pubblica attenta e calibrata quando si gestiscono crisi che coinvolgono cittadini all’estero. L’episodio dell’infografica solleva interrogativi su controllo qualità e responsabilità nell’era digitale, mentre la risposta degli Emirati offre esempi pratici di protezione dei viaggiatori in situazioni di emergenza.