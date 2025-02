Un incidente inaspettato

Attimi di grande preoccupazione si sono vissuti nella casa del Grande Fratello, dove il rugbista Maxime Mbanda ha subito un infortunio durante un gioco. Mentre i concorrenti si divertivano in giardino, una partita a tiro alla fune ha preso una piega inaspettata. Max, nel tentativo di vincere, è scivolato su un pavimento bagnato, sbattendo violentemente la testa. La scena ha immediatamente generato panico tra gli altri concorrenti, che si sono precipitati verso di lui per capire la gravità della situazione.

La reazione dei concorrenti

Il momento dell’incidente ha colto tutti di sorpresa. Inizialmente, nessuno si era reso conto della gravità della caduta, ma quando Javier ha notato che Maxime stava perdendo sangue, il panico si è diffuso rapidamente. La regia ha cambiato inquadratura per dare spazio al rugbista, mentre i concorrenti si affollavano attorno a lui. Non è chiaro se sia intervenuto un medico, ma la forte botta alla testa ha sicuramente allarmato tutti. Per fortuna, al momento, sembra che l’infortunio non sia grave, e i concorrenti sono tornati a svolgere le loro attività.

Maxime Mbanda e la sua avventura al GF

Maxime Mbanda, 31 anni e originario di Roma, è un noto rugbista della squadra Colorno di Rugby a 15. Durante la sua permanenza nella casa, ha instaurato un legame speciale con Amanda Lecciso, alimentando voci su una possibile storia d’amore. Tuttavia, nelle ultime ore, Max ha manifestato la sua delusione per il comportamento di Amanda, che sembra avvicinarsi a Federico Chimirri, una nuova entrata nel programma. La situazione sentimentale di Maxime e il suo stato di salute saranno sicuramente al centro della prossima puntata, prevista per lunedì 3 febbraio, dove i fan attendono aggiornamenti sul suo infortunio e sulla sua relazione con Amanda.