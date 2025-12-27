Allarme in California, forti piogge e inondazioni spaventose: il bilancio è ...

Le piogge torrenziali stanno mettendo in ginocchio la città di Los Angeles: ecco cosa sta succedendo.

Paura in California a causa delle violente piogge che hanno portato a inondazioni improvvise anche a Los Angeles. Il bilancio per ora è di almeno 3 morti.

Allarme in California: forti piogge e inondazioni spaventose

Allarme in California a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo lo Stato americano negli ultimi giorni. A causa del forte rischio inondazioni, le autorità hanno fatto già evacuare migliaia di persone.

Nel Nord dello Stato c’è anche un forte pericolo di forti nevicate. Anche la città di Los Angeles è in ginocchio, alcune zone attorno alla città sono infatti caduto fino a 30cm di acqua, con le strade che si sono trasformate in fiumi di fango e macerie. Diverse le persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni.

Come detto è allarme in California a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo lo Stato americano. Al momento si registrano già tre vittime, tra cui il vice sceriffo della Contea di Sacramento, James Caravallo, morto in un incidente stradale causato dal maltempo. Le altre due vittime sono un uomo di 74 anni di Redding, morto direttamente per le inondazioni, e un uomo di circa 60 anni deceduto invece a causa di un grande ramo di un albero che gli è caduto addosso.