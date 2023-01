Insalata in busta e spinaci ritirati dal mercato: i lotti a cui fare attenzio...

Una nuova segnalazione alimentare mette in allerta il Ministero della Salute e migliaia di consumatori italiani, in merito ad alcune confezioni di insalate in busta e di spinaci contaminati.

Il Ministero della Salute ritira alcune confezioni di insalata in busta e di spinaci: tutti i dettagli dell’operazione

Il Ministero è impegnato quotidinamente in rigorosi controlli di qualità sui prodotti che vengono immessi nel mercato alimentare italiano. Se poche settimane fa era scattato l’allarme listeria nel salmone affumicato, in questi ultimi giorni è toccato a confezioni di insalata e spinaci con mozzarella e condimento ai formaggi.

Il primo marchio di insalata in busta ad aver ricevuto un richiamo per rischio biologico è quella commercializzata da Despar.

Si tratta nello specifico dei “cuori di iceberg” che secondo il Ministero potrebbero avere una “sospetta contaminazione biologica”. Il lotto di produzione interessato dai controlli è il L020 Cod 45302006-0118 con data di scadenza 27 gennaio 2023. Nel caso abbiate acquistato confezioni simili il Ministero vi invita a riportarle immediatamente al punto vendita dove sono state vendute.

L’altro prodotto a cui vale la pena porre attenzione sono gli spinaci con mozzarella e formaggi in confezioni da 450 grammi venduti dal marchio Decò, realizzati a Montegrassano e con data di scadenza aprile 2024: si tratta nel caso specifico del lotto L2299C.

In questo secondo caso, il Ministero della Salute alla presenza di “corpi estranei simili al frutto dello stamonio”.