Hannah Payne, 25 anni, è stata giudicata colpevole di aver ucciso Kenneth Herring, 62 anni, dopo che questi aveva provocato un incidente stradale.

Condannata all’ergastolo

La donna, originaria della Georgia, è stata condannata all’ergastolo con possibilità di libertà vigilata. Doveva rispondere dei reati di omicidio volontario, omicidio doloso, aggressione aggravata, falsa detenzione e tre accuse di possesso di armi. La sentenza è stata emessa venerdì mattina da un giudice della contea di Clayton. La famiglia della vittima aveva chiesto alla corte l’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.

L’omicidio

Il 7 maggio 2019 Hannah Payne aveva inseguito con la propria auto e ucciso Herring, dopo che l’uomo era passato con il rosso provocando un sinistro stradale con un camion. La donna aveva dichiarato di non aver mai avuto intenzione di sparare, ma di aver voluto solo annotare il numero di targa per il 911 dopo che il 62enne aveva lasciato la scena dell’incidente. Alcune riprese, tuttavia, hanno smentito la difesa dell’imputata, basata sul fatto che il colpo di pistola fosse stato sparato in maniera accidentale dalla vittima.

La sentenza

Payne è stata sopraffatta dall’emozione quando il giudice Jewell C. Scott l’ha condannata all’ergastolo con possibilità di libertà vigilata, più otto anni per falsa testimonianza e cinque anni per possesso indebito di armi da fuoco, da scontare consecutivamente. La giuria l’ha ritenuta colpevole di tutti i capi di accusa. Prima di emettere la sentenza, il giudice ha ascoltato i membri della famiglia della vittima. “Non ho più un fratello maggiore” ha dichiarato in lacrime Vickie Lynn Herring, la sorella più piccola di Kenneth Herring, “I suoi nipoti non lo conosceranno. Ha due figli che non hanno più un padre“.