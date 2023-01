Non solo insulti e offese ma anche lo scherno della lettura di brani di un libro che inneggia all'autolesionismo: 12enne vittima dei bulli a scuola

Per lungo tempo le avrebbero rivolto pesanti insulti e offese: 12enne vittima dei bulli a scuola.

Una ragazzina del Trevigiano sarebbe stata apostrofata con frasi come “sei grassa, ammazzati, obesa fai schifo, pensa a come eliminarti”. Bullismo spinto fra giovanissimi ed una minore vittima di pesanti insulti a causa del suo aspetto fisico. E quelle frasi avrebbero alluso all’aspetto fisico della vittima, frasi pronunciate da alcuni coetanei nella classe di scuola secondaria di primo grado a cui è iscritta.

Ed a quel rituale di violenza bulla avrebbero partecipato maschi e femmine, il tutto con “gesti e atteggiamenti altrettanto terribili come quello di leggere in classe ad alta voce alcuni brani tratti da un libro che descrive atti di autolesionismo”, come spiega Fanpage.

Secondo quanto si apprende la storia andrebbe avanti da un anno, vale a dire dall’inizio della scuola media. Poi, poco prima della vacanze di Natale era emerso tutto: secondo Antenna 3 infatti la 12enne si è confidata coi genitori.

Silenzi, lacrime e la terribile notizia

I suoi silenzi, le sue lacrime improvvise avevano trovato all’improvviso una terribile spiegazione e la ragazzina non voleva più tornare a scuola, specie dopo aver saputo che il ragazzino che più l’aveva presa di mira sarebbe diventato suo compagno di banco.

I media spiegano che per adesso la famiglia per ora non avrebbe sporto denuncia alle forze dell’ordine ma ha segnalato il caso alla scuola.