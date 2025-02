In politica tutto è lecito o quasi, ad ogni modo i partiti hanno gruppi interni dove parlano di come sta governando il partito di turno e di chi secondo i protagonisti è il colpevole. Tutto questo è stato frutto di un libro, scritto da Giacomo Salvini, omonimo ma non parente del ministro dei trasporti, e la fonte è stato il gruppo Whatsapp di FDI chiuso nell’ottobre 2024.

Insulti a Salvini e ad altri esponenti politici

Le chat utilizzate come spunto per questo libro fanno riferimento al periodo in cui FDI ha puntato e poi effettuato la scalata al vertice del centro destra, il periodo in cui Salvini, oggetto di insulti pesanti, era il nemico che non collaborava.

FDI ha voluto precisare questo, ed anche il divieto alla pubblicazione, perché ora Salvini è un alleato prezioso che ha permesso la scalata al Governo ed è fondamentale.

Le parole pesanti sono anche arrivate da La Russa nei confronti di Draghi definito “Bimbominkia e Cialtrone“.

Renzi sotto accusa

Nelle chat si è fatto più volte il nome di Matteo Renzi, in particolare nell’affaire che lo ha visto coinvolto con il cognato Denis Verdini. Anche qui il criticato è stato Draghi accusato di favorire il politico fondatore di Italia Viva.

Le schermaglie tra il partito di centro-destra e la formazione renziana sono proseguite in pubblico ma anche in privato ed ora sono di dominio pubblico, seppur ripulite ed adeguate ad un prodotto editoriale.