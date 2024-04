L'intelligence USA ne è sicura: Iran o gruppi vicini attaccheranno presto Israele

L'intelligence USA ne è sicura: Iran o gruppi vicini attaccheranno presto Is...

L'intelligence USA ne è sicura: Iran o gruppi vicini attaccheranno presto Is...

A quanto pare la recente minaccia fatta dall’Iran per vendicarsi dell’attacco Israeliano che ha colpito il consolato di Damasco potrebbe presto trasformarsi in realtà. Sembra esserne certa l’intelligence degli Stati Uniti e dei suoi alleati, che prevedono un attacco imminente effettuato o con missili o con droni che potrebbe anche arrivare da gruppi filo-iraniani.

Gli USA avvertono Israele

Le recenti indiscrezioni provengono dall’agenzia Bloomberg citando delle fonti anonime che parlando di un attacco, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, da parte dell’Iran o da gruppi filo-iraniani contro Israele. Un assalto che secondo le prime informazioni avverrà tramite missili o droni e gli obiettivi principali sembrano essere quelli militari o governativi.

Questa previsione non sembra riguardare esclusivamente gli Stati Uniti, ma anche alcuni dei suoi alleati. Sembra quindi che l’Iran voglia davvero vendicarsi del recente attacco al consolato di Damasco lanciato da Israele e che le dichiarazioni di Ali Khamenei in merito alla questione si concretizzeranno.

Israele pronta a reagire

Parole che hanno già portato Israele a ribadire che, in caso di un reale attacco da parte dell’Iran, saranno pronti a reagire. Se le predizioni dell’intelligence USA si realizzeranno, nei prossimi giorni assisteremo ad un ampliamento del conflitto in Medio Oriente, andando a peggiorare una situazione già delicata proprio mentre si sta cercando nuovamente di trovare un accordo per un cessate il fuoco con Hamas.