Inter-Conte, addio sempre più vicino: le prime ipotesi sui possibili successori

Si va verso l'addio definitivo di Conte all'Inter a causa delle posizioni troppo diverse con Zhang: chi potrebbe essere il suo successore?

La rottura tra Antonio Conte e l’Inter sembra ormai imminente: tra i due c’è troppa distanza per poter pensare ad un futuro insieme e la giornata di martedì 25 maggio non è stata altro che una diplomatica mediazione verso l’addio definitivo, con i dirigenti che hanno lavorato al telefono e il tecnico salentino che non si è visto.

Intanto hanno già iniziato a circolare indiscrezioni sui possibili successori, con Marotta che sta sondando la piazza alla ricerca di un allenatore che faccia al caso del club nerazzurro. In cima alla lista ci sarebbe Allegri ma non si escludono nemmeno Sarri e Conceicao.

Inter-Conte: addio vicino

Al centro del diverbio vi sono le distanze incolmabili tra le esigenze della proprietà e le ambizioni del tecnico. Il presidente Zhang ha infatti manifestato la necessità di tagli netti al monte ingaggi e di un mercato che dovrà chiudere con un forte attivo, che esclude quindi grandi investimenti.

Condizioni che Marotta e Ausilio hanno prospettato a Conte che però non sembra disposto ad accettarle.

Tra i due il filo del dialogo viene tenuto aperto dai contatti telefonici ma non c’è ancora stato un faccia a faccia. Avrebbe potuto esserci la scorsa settimana ma non era ancora stato firmato il finanziamento con Oaktree: per logica si era pensato ad un incontro tra lunedì 24 e martedì 25, ma non si è verificato.

A questo punto pare tutt’altro che scontato che il matrimonio continui.

Inter-Conte, addio vicino: i possibili successori

La speranza di Antonio è che il divorzio avvenga attraverso una buonuscita. A quel punto l’Inter dovrebbe cercarsi un nuovo tecnico: la prima opzione sarebbe quella di Allegri, che piace a Juventus e Real. Un occhio è buttato su Mihajlovic, ma anche su Fonseca e Sarri, mentre Conte potrebbe godersi un anno sabbatico o imbarcarsi in un nuova avventura contando che Premier League la panchina del Tottenham è ancora libera.