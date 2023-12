Ospite di Mara Venier a Domenica In, Fedez ha rilasciato una lunga inter durante la quale ha affrontato svariati temi inerenti alla sua vita professionale e privata.

Intervista di Fedez a Domenica In: “Ho pensato a gesti estremi. Dopo Sanremo, un rebound”

Dai progetti di solidarietà a cui sta lavorando con la sua fondazione alla malattia e alla famiglia, Fedez ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita a Domenica In. “Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia, il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi per mettervi fine…”, ha detto il rapper, commuovendosi e facendo commuovere la conduttrice.

“Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre la progettualità è solo per la mia famiglia. A volte il dolore è talmente forte che pensi a gesti estremi“, ha rivelato. “Sto meglio ma l’ultima volta ho avuto paura. A volte trascuriamo la mente, ma è una prerogativa importante. Sono tante le persone che soffrono di salute mentale, se ne parla troppo poco”, ha sottolineato il marito di Chiara Ferragni.

“Dopo Sanremo ho avuto un rebound e ho dovuto abbandonare tutti i farmaci. Non riuscivo a distinguere i sogni dalla realtà, sudori freddi”, ha spiegato. “Non avevo più farmaci che mi supportavano e sono entrato in una depressione profonda, ne sono uscito grazie all’aiuto di specialisti. In Italia seguire questi percorsi è un privilegio, è assurdo. La salute mentale non può essere un privilegio per pochi. Il mio desiderio è di tornare in tour”.

Il matrimonio con Chiara Ferragni

Ampio spazio durante l’intervista, poi, è stato dedicato al suo matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni. “Siamo molto diversi ma ci sono delle cose fondamentali che ci uniscono, una scala di valori e l’intesa al livello intimo, che mi hanno subito fatto pensare che era la persona giusta con cui fare famiglia“, ha detto.

L’operazione al pancreas

Subito dopo, il rapper è tornato sui problemi psicologici emersi dopo essersi sottoposto all’operazione per l’asportazione di un tumore al pancreas. “Adesso sto bene, ho un po’ di acciacchini ma sto bene. L’ultima volta ho preso abbastanza paura ma si va avanti, per fortuna. Sono stati molto bravi i medici che si sono accorti che avevo avuto un principio ischemico allo stomaco”, ha spiegato.

Quando zia Mara gli ha chiesto se la malattia gli abbia fatto paura, Fedez ha risposto: “Certo, tutt’ora è tanta. A 34 anni ne ho viste un po’… E poi c’è il corpo da una parte e la mente dall’altra. Non bisogna trascurare la mente, vanno di pari passo con il corpo, a volte la mente è una prerogativa più importante”.