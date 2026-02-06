Nella notte si è abbattuto su Civitavecchia (Roma) un violento nubifragio, provocando allagamenti diffuse e diverse chiamate di soccorso sono giunte ai vigili del fuoco. La situazione.

Nubifragio a Civitavecchia: disagi e allagamenti nella notte

Una notte di paura a Civitavecchia, dove si è abbattuto un violento nubifragio intorno all’1.30, accompagnato da forti raffiche di vento.

Le forti piogge hanno provocato diversi allagamenti, decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, in particolare nella zona di Sant’Agostino e in via Fontanatetta, dove diverse abitazioni si sono allagate. In alcune taverne il livello dell’acqua ha superato un metro.

Nubifragio a Civitavecchia, terrore tra gli abitanti: “Intrappolati in auto”

Come visto un violento nubifragio si è abbattuto nella notte a Civitavecchia (Roma). Colpite particolarmente la zona di Sant’Agostino e via Fontanatetta, anche se la situazione più critica è stata registrata lungo la via Aurelia, nei pressi del Burger King, dove diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e, secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono riusciti fortunatamente a mettere tutte le persone in salvo. Non si registrano persone rimaste ferite. Sono ingenti invece i danni a taverne e abitazioni raggiunte dall’acqua.