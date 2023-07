Invasione di zanzare: come frenarla naturalmente

Durante le giornate o serate estive capita di trascorrere molto tempo all’aperto che rischia di essere disturbato dalla presenza di insetti molto comuni e fastidiosi. Mai come quest’anno, anche a seguito del caldo eccessivo, vi è una vera e propria invasione di zanzare che preoccupa. Scopriamo come prevenirla con metodi e soluzioni naturali.

Invasione di zanzare

Il cambiamento climatico e l’abbandono dei campi sono sicuramente da considerare le cause principali dell’invasione di zanzare. Questi insetti sono molto comuni in estate dove disturbano durante le serate e le notti all’aperto. La loro presenza è sicuramente una conseguenza delle temperature eccessive e del caldo estremo.

Gli inverni, non molto freddi e rigidi hanno aiutato ad allungare la vita di questi insetti, per cui tendono anche a riprodursi in cicli più lunghi. Le specie come la coreana o la zanzara tigre sono considerate particolarmente endemiche in Italia con tantissimi insetti presenti in ogni angolo e zona del paese.

Gli esperti consigliano di fare attenzione all’invasione di zanzare africane che sono anche vettori del virus West Nile con una serie di contagi e decessi dovuti proprio alle punture di questa specie di insetto. Nel mondo, secondo gli studiosi ed esperti del settore, ci sono più di 3000 specie di questi insetti e circa 200 tendono a nutrirsi del sangue umano.

Sono insetti attirati da diversi fattori, non solo le cose dolci, come zucchero, miele, ma anche particolari profumi o fragranze, quindi è bene fare attenzione a determinati aromi proprio per evitare che giungano a disturbare.

Invasione di zanzare: possibili soluzioni

Per evitare l’invasione di zanzare in casa o in giardino, è fondamentale prendere delle precauzioni e prevenire l’ingresso di questi insetti nel proprio ambiente. Moltissime specie si riproducono nell’acqua, quindi nei pressi di pozze stagnanti, per cui sarebbe bene limitare l’uso di innaffiatoi o di vasi e sottovasi ricolmi di acqua.

I prati di erba alta sono le zone e i luoghi dove questi insetti possono deporre le uova dal momento che offrono ombra e umidità, quindi ambiente ideale per questa specie. Apprezzano anche molto le siepi dove possono sicuramente rimanere nascoste per poi uscire allo scoperto e cominciare ad agire in maniera tempestiva.

In caso di invasione di zanzare, è bene intervenire cercando di evitare alcuni bacini di raccolta dell’acqua piovana come i bidoni o i sottovasi, avendo cura di svuotarli rapidamente onde impedire la loro proliferazione. Lo stesso vale per le ciotole di acqua degli animali domestici come cani e gatti che andrebbero cambiate spesso.

Altre soluzioni sono rimedi naturali che si rivelano sicuramente efficaci come alcune piante quali geranio, timo, lavanda, basilico e rosmarino che sicuramente aiutano a tenerle lontane. L’uso delle zanzariere alle porte o alle finestre evitano una nuova invasione di zanzare e quindi un ambiente più accogliente.

Invasione di zanzare: rimedio migliore

Se durante la notte capita di sentire in continuazione quel ronzio persistente dovuto all’invasione di zanzare che non lascia dormire, è bene iniziare a prendere delle precauzioni al riguardo optando per rimedi efficaci e duraturi nel tempo. Il rimedio, considerato dagli stessi consumatori il migliore, è proprio Ecopest Home, un dispositivo tecnologico di ultima generazione.

Un rimedio valido contro le zanzare dal momento che permette di proteggere la famiglia e gli animali domestici dalla presenza di questi insetti. Fornisce una protezione h24 per tutti i giorni della settimana con una copertura della superficie di 250 metri quadrati, quindi particolarmente ampia. Una soluzione vincente da collegare alla presa di corrente per agire fin da subito.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni che rendono l’ambiente davvero insopportabile per questi insetti per cui si allontanano immediatamente. Un dispositivo come Ecopest Home non solo è efficace, ma anche innocuo dal momento che non usa sostanze che possano essere dannose, come accade con gli insetticidi o pesticidi in circolazione.

Un dispositivo molto piccolo, da portare anche in vacanza, ecologico, inodore e silenzioso. Un piccolo investimento che combatte sia insetti come le zanzare, ma anche mosche, scarafaggi, termiti, tarme compreso i topi.

Diffidare delle imitazioni è il modo migliore per acquistare un prodotto originale ed esclusivo reperibile soltanto sul sito ufficiale dove il consumatore compila i dati nel moduli rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Ecopest Home ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti alla consegna che avviene in 1-2 giorni lavorativi.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.