Due uomini investono una donna mentre attraversa la strada e non si fermano ad aiutarla: è grave in ospedale

Nella serata di ieri, giovedì 5 ottobre, si è verificato un pericoloso incidente stradale nella città siciliana di Siracusa. Una donna stava attraversando la strada quando è stata investita da due persone che passavano di lì a bordo di uno scooter.

Investono una donna e non si fermano: l’incidente

I due uomini, dopo l’incidente, non si sarebbero fermati a prestare soccorso alla donna, che è rimasta ferita gravemente al suolo. Alcuni passanti hanno visto tutta la scena e si sono premurati di chiamare i soccorsi che in pochi minuti sono giunti sul posto a fornire aiuto al ferito. I sanitari hanno offerto le prime cure alla donna sul luogo del sinistro, ma considerandole molto gravi hanno poi deciso di trasferirla in ospedale, dove è stata ricoverata.

Investono una donna e non si fermano: la consegna

Solo qualche ora dopo, le due persone che viaggiavano insieme a bordo dello scooter si sono presentate in completa autonomia alla questura di Siracusa, dove hanno raccontato alle autorità la loro versione di quanto era successo. Entrambi erano soggetti già noti alle forze dell’ordine.