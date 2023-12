Durante la finalissima di ‘Io Canto generation‘ è andata in onda una scena che ha commosso tutti. L’entrata a sopresa del cantante, uno dei più grandi interpreti della musica contemporanea del nostro Paese, ha fatto emozionare Lorenzo Sebastiano, ma anche Gerry Scotti.

Io Canto Generation, Gerry Scotti si commuove: l’entrata a sorpresa

Lorenzo, durante la finalissima, si è classificato quinto, ma ha ricevuto lo stesso un emozionante regalo da parte di Gerry Scotti. Il noto conduttore ha chiesto a Lorenzo di cantare ‘I migliori anni della nostro vita‘, brano cult della musica italiana. Durante la sua esibizione, in sovraimpressione uscito un messaggio eloquente “Lorenzo sta per ricevere una grandissima sorpresa“. Ed ecco apparire sul palco Renato Zero in persona: il duetto è servito.

Un momento davvero emozionante e soprendente che nessuno si sarebbe potuto aspettare: Renato Zero presente dal vivo sul palco di Io Canto Generation a duettare una delle sue canzoni più famose e amate dal pubblico. Gli spettatori erano in visibilio e anche Gerry Scotti non ha trattenuto le lacrime di gioia: “Un momento che Lorenzo non dimenticherà mai“.