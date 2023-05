In Iowa, è stato diffuso il video di un poliziotto che estrae la pistola e si aggrappa all’auto di un sospetto durante un rocambolesco inseguimento.

Un video pubblicato nella giornata di venerdì 19 maggio mostra un poliziotto dell’Iowa che si aggrappa disperatamente al cofano dell’auto di un sospetto durante un selvaggio inseguimento della polizia. I fatti risalgono al 2021.

Poliziotto si aggrappa all’auto di un sospetto durante un inseguimento: il video

Il drammatico filmato, diffuso dalla polizia di Carroll, ha immortalato il momento in cui l’agente Patrick McCarty si è aggrappato al cofano e poi al tetto della quattro ruote di Dennis Guider Jr., 29 anni, prima di essere scaraventato in un fosso. Secondo quanto riferito da KCCI News, a seguito dell’impatto, l’agente ha riportato la frattura della colonna vertebrale.

McCarty ha fermato l’auto il 5 marzo 2021 e ha informato Guider, che era seduto sul sedile del passeggero, che c’era un mandato di arresto per lui in Illinois.

“Odio essere io a dirtelo, ma sembra che tu abbia un mandato d’arresto in Illinois”, si sente dire da McCarty nel video registrato dalla sua videocamera. Il poliziotto ha poi chiesto al sospetto di scendere dalla vettura. Mentre l’uomo che si trovava alla guida del veicolo è effettivamente uscito dal mezzo, Guider ha preso possesso del volante, stando a quanto emerge dal video ottenuto dall’emittente locale.

Vedendo l’auto avanzare, McCarty ha estratto la sua pistola e si è piazzato davanti alla vettura. Nonostante la presenza dell’agente, Guider ha continuato a guidare, spingendo l’agente a saltare sul cofano.

L’incidente e l’arresto

“Ferma quella cazzo di macchina!”, ha urlato McCarty al 29enne mentre altri agenti arrivavano sulla scena. Ma Guider ha scelto, invece, di continuare a guidare andando a circa 80 km/h con il poliziotto aggrappato al tetto della macchina.

Nel filmato della telecamera di un’altra volante della polizia, poi, si vede McCarty che lotta per non cadere mentre Guider sfreccia su una strada sterrata. Secondo il video, la quattro ruote è poi precipitata in un fosso e ha rimbalzato più volte, facendo volare McCarty che è atterrato sulla schiena.

“Sto bene, amico, vai a prenderlo”, ha urlato il poliziotto al suo collega mentre Guider si allontanava. “Sto bene. Vai a prenderlo”, ha ripetuto. Successivamente, si è scoperto che McCarty si era rotto la schiena.

Stando a quanto riporta il Des Moines Register, Guider si è dichiarato colpevole di lesioni gravi da veicolo ed è stato condannato a una pena fino a cinque anni di carcere. Ha, inoltre, dichiarato di aver temuto per la sua vita quando il poliziotto ha estratto la pistola ed è saltato sull’auto.