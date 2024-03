Dopo il voto alle Europee, potrebbero esserci cambiamenti nel governo di Giorgia Meloni. Si ipotizza un rimpasto ministeriale, sebbene limitato al necessario, con alcune caselle vuote da riempire.

Ipotesi di rimpasto ministeriale

Le voci di un rimpasto circolano, ma sembra che i cambiamenti non saranno così radicali. Si ipotizza che alcuni ministri potrebbero lasciare i loro incarichi, soprattutto in caso di promozione per rappresentare l’Italia nel prossimo esecutivo dell’Unione Europea.

Ministri potenzialmente sostituibili

Tra i ministri che potrebbero lasciare ci sono Daniela Santanchè, titolare del Turismo, e Raffaele Fitto, responsabile degli Affari Europei. Giorgia Meloni ha escluso la possibilità di un rimpasto ministeriale in passato, preferendo mantenere la stabilità del governo. Una scelta dettata anche dalla complessità delle trattative e dal rischio di scontentare gli alleati.

Equilibrio tra partiti

Qualsiasi modifica alla compagine ministeriale deve tener conto dell’equilibrio tra i partiti della coalizione di governo. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia devono essere adeguatamente rappresentati.

Possibili nuovi ingressi

Se alcune caselle ministeriali resteranno vuote, si potrà optare per nuovi innesti solo se strettamente necessari. I nomi dei possibili nuovi ministri dipenderanno dagli sviluppi post-elettorali e dalle necessità del governo. Anche il ruolo dei sottosegretari potrebbe subire delle modifiche, con alcuni posti da riempire in seguito alle dimissioni di alcuni membri del governo.