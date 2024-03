Giorgia Meloni sulle Europee si scaglia contro l'opposizione: "È rancorosa"

La Premier Giorgia Meloni è apparsa recentemente nel programma televisivo di Rete4 “Dritto e rovescio” ed ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, tra cui le elezioni Europee che si terranno tra qualche mese, più precisamente a giugno. Durante questa chiacchierata, ha ammesso di aspettarsi un po’ di tutto dalle opposizioni durante queste nuove votazioni in UE.

“Dormo con l’elmetto”

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ammesso ironicamente durante la sua intervista di indossare sempre un elmetto e di dormirci anche, perché “Si sta vedendo un po’ di tutto“, frase che potrebbe riguardare anche il recente presunto caso di dossieraggio che in passato ha già commentato aspramente.

Uno degli argomenti che ha toccato questa volta riguarda però le elezioni Europee. Partendo dichiarando che i suoi avversari politici hanno sempre sperato in un fallimento della sua coalizione, scenario che secondo la Premier non si è realizzato, ha sottolineato che si aspetta che anche durante le elezioni in UE le opposizioni possano fare di tutto, aggiungendo che però non se ne preoccupa perché a lei interessa il consenso.

I progetti esteri

Giorgia Meloni ha anche colto l’occasione per sottolineare i traguardi raggiunti per quanto riguarda il panorama internazionale. La premier ha infatti ribadito come abbia un’agenda e delle idee per il paese che porta in giro con orgoglio per poi portare a casa i risultati.

Ha infatti rivendicato di aver parlato con Joe Biden di un piano per mettere in piedi un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani e di aver cambiato in un anno l’approccio che l’Unione Europea ha verso l’immigrazione.