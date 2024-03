La premier Giorgia Meloni, nell’incontro con i sindacati delle forze dell’ordine ha espresso le sue preoccupazioni vissute in un anno particolare, come quello della presidenza del G7.

«C’è un clima che non mi piace e mi preoccupa, e di cui mi sento responsabile perché parte di questo clima dipende dal fatto che c’è la necessità di attaccare la sottoscritta e questo governo. Mi preoccupa in un anno particolare, abbiamo la presidenza del G7, sarà un anno molto impegnativo, che investe la nostra credibilità sul piano internazionale e vedo toni che mi ricordano anni molto difficili per la nostra nazione».