Continua la guerra in Medio Oriente, e il ministro degli esteri iraniano ha affermato che “Usa e Israele non distruggeranno mai Hamas”.

La convinzione dell’Iran: “Usa e Israele non distruggeranno mai Hamas”

«Persino se gli Usa e Israele continuassero la guerra a Gaza per 10 anni non sarebbero in grado di distruggere Hamas, perché Hamas è radicato nella realtà del popolo palestinese».

Queste le parole, forti, pronunciate dal ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, durante un’intervista avvenuta per un media online qatariota. Una dichiarazione che ha dato tanto l’idea di una sentenza, come se questi 67 giorni di conflitto non contino nulla e, in un certo senso, avvalorino i decenni di più taciti conflitti che ci sono stati tra Israele e la Palestina.

La situazione attuale del conflitto

Nel frattempo continuano i combattimenti tra i miliziani e Israele, nonostante il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, che chiedeva un “cessate il fuoco umanitario” a Gaza, che tuttavia non è stato accolto.

Hamas è sempre più decisa a rivendicare e riconquistare quella che considera la sua terra, e le azioni della fazione palestinese fanno seguito alle parole del loro ex ministro degli Interni, Fathi Hammad, che ha affermato che Gerusalemme «sarà la capitale non solo della Palestina e di un Stato indipendente, ma di un Califfato islamico».