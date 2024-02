Di queste ore la notizia dell’evento pubblico nel quale il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alle domande di studenti, presente anche la giovane studentessa italiana, Irene Cecchini.

Irene Cecchini si è diplomata nel 2020 al liceo Gioia di Piacenza e ieri a Mosca, in occasione del forum intitolato ‘Idee forti per tempi nuovi’ ha posto delle domande a Vladimir Putin, ospite dell’Università di relazioni internazionali Mgimo.

La ragazza si è trovata lì perché dopo il diploma, ottenuto a Piacenza, ha ottenuto l’ammissione all’ateneo russo, ora iscritta al quarto anno.

L’interesse e l’amore di Irene Cecchini per la Russia

«All’inizio le mie aspettative sulla Russia si basavano principalmente sulle informazioni che ricevevo attraverso i media e sulle opinioni delle persone del mio Paese. Tuttavia, è stata proprio questa visione unilaterale della Russia che mi ha reso più interessante esplorare e comprendere meglio questo Paese. Ora vivendo in Russia, la mia prospettiva è cambiata. Contrariamente agli stereotipi, ho scoperto che i russi sono cordiali, accoglienti e desiderosi di condividere la loro cultura e tradizioni con gli stranieri. Inoltre, ho sperimentato personalmente molti aspetti positivi della cultura russa, come il forte senso di comunità e l’enfasi sull’aiutarsi a vicenda. Inoltre, vivendo in Russia, ho scoperto l’incredibile patrimonio artistico che questo paese ha da offrire: provenendo dall’Italia, ho potuto confrontare l’arte classica con quella russa, trovando moltissime somiglianze e differenze. Ora posso vedere quanto sia forte e ricco il patrimonio storico e artistico russo».