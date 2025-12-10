Irene Pivetti torna alla ribalta della cronaca a seguito della sentenza per il processo che la vede imputata con l’accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale in un momento di difficoltà economica che l’aveva colpita negli scorsi anni.

Riciclaggio ed evasione fiscale, tra i beni anche 3 Ferrari

La condanna in appello a 4 anni per Irene Pivetti è parte di un’inchiesta che la vede imputata con l’accusa di riciclaggio ed evasione fiscale.

All’epoca dei fatti, Pivetti, come riportato da IlSecoloditalia.it, era rappresentante legale di due società, una con sede in Polonia e l’altra ad Hong Kong. Ed avrebbe evaso 3,4 milioni di euro in operazioni commerciali, tra cui la compravendita di 3 Ferrari GT dall’ex pilota Leonardo Isolani e dalla moglie, Manuela Mascoli.

Questi soldi sono stati poi utilizzati per finanziare altre operazioni fiscali e commerciali, ciò ha portato Pivetti ad essere accusata anche di auto-riciclaggio.

La reazione di Pivetti: “Sono innocente”

Irene Pivetti dopo aver udito la sentenza del tribunale di Milano ha espresso il proprio giudizio ai microfoni: “Mi sarei aspettata un esito diverso. Sono innocente e la verità verrà fuori”.

Lei quindi si professa sicura di un buon risultato finale, il quadro giudiziario è di tutt’altro tenore. Le motivazioni della sentenza saranno rilasciate entro 90 giorni.