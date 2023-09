Isabella De Monte passa da Azione ad Italia Viva: "Per me è un ritorno a casa"

Il partito Azione ha perso un pezzo. Isabella De Monte, deputata che in passato era stata eletta nell’europarlamento tra le fila del PD, ha fatto il suo ingresso a Italia Viva. La coordinatrice nazionale di IV, Raffaella Paita, in una nota ha dato il suo benvenuto a De Monte: “Il suo contributo nella costruzione della casa dei riformisti sarà essenziale, così come lo saranno le sue capacità politiche e la sua preparazione e competenza nel lavoro parlamentare”, ha dichiarato.

Isabella De Monte passa da Azione a Italia Viva: “Calenda ha responsabilità nel fallimento politico del Terzo Polo”

Isabella De Monte, in una intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, ha spiegato come ha vissuto il suo ingresso a Italia Viva e l’addio ad Azione: “Per me è un ritorno a casa”, ha esordito. Ha proseguito, affermando di aver dato un avvertimento al leader di Azione, Calenda: “C’è chi in Azione era al corrente del mio disagio negli ultimi mesi. Nessun rancore, per carità, ma Calenda ha precise responsabilità nel fallimento politico del terzo polo, che era la prospettiva che avevamo dato ai nostri elettori. Io fin dai tempi delle politiche sono una fautrice del partito unico”.

Maria Elena Boschi: “Una gioia continuare a lavorare con lei”

Nel frattempo attraverso un post sui social, Maria Elena Boschi ha salutato così Isabella De Monte: “Benvenuta nella famiglia di Italia Viva alla collega Isabella De Monte. Sarà una gioia continuare a lavorare con lei per un vero progetto riformista”. Così, infine, il senatore Ivan Scalfarotto: “Benvenuta in Italia Viva cara Isabella De Monte, felice di riprendere il cammino!”.