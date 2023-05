Gli animi stanno iniziando a scaldarsi all‘Isola dei Famosi Durante il daytime dell’8 maggio diversi dei naufraghi presenti sull’Isola hanno discusso e criticato l’attrice Helena Prestes a causa di alcuni suoi comportamenti, ritenuti fastidiosi da diversi componenti del gruppo.

Gli attacchi dei naufraghi a Helena Prestes, cosa le hanno detto

L’accesa discussione avvenuta durante la puntata registrata l’8 maggio, ha avuto inizio durante l’attività di gruppo. Protagonisti del siparietto iniziale Helena Prestes, Marco Mazzoli e Pamela Camassa.

Mazzoli ha accusato la compagna di non mostrare la parte più vera di sé nel programma: “Tu sei strana, ci sono dei giorni che sei di buon umore poi…fai un pò l’attrice di soap opera”. A dare manforte allo speaker di Zoo 105 anche Pamela Camassa;: “Anche io la penso così”. “Perché vi state scagliando contro di me?” ha chiesto Helena ai compagni, prendendosela soprattutto con la Camassa: “Questo è un atteggiamento istigatorio, penso che tu non ha personalità“. Ma Mazzoli ha continuato ugualmente ad attaccarla: “Se tu fai la recitina, stai fingendo, questo è un programma vero”.

I problemi di Helena con i compagni naufraghi non finiscono qui: durante un’escursione sugli scogli ha avuto da discutere anche con Luca Veltrone: “Che problema hai con me? Io ti ho detto che mi ha dato fastidio quell’atteggiamento là” ha detto lui riferendosi a quanto avvenuto prima sulla spiaggia, ed Helena a risposto: “Sei tu che sei poco uomo, mi faceva male il dito e volevo tornare, non mi è piaciuto il tuo atteggiamento”.

Il consiglio di Fabio Ricci, cosa ha detto ad Helena Prestes

Nella lite tra Paolo ed Helena è intervenuto Fabio Ricci dei Jalisse, che ha voluto dare un consiglio alla donna: “Non ti devi inca**are, devi vivere, essere meno dittatrice e meno imposizione sulle persone, non approfittarti di alcune di loro“. Nel discorso si è inserita anche Cristina Scuccia, che ha provato a far vedere le cose in un modo diverso ad Helena: “Ti senti sempre attaccata ma non è così”.