Cristina Scuccia ha stupito i fan dell’Isola dei Famosi. L’ex suora si è messa a cantare, riuscendo a coinvolgere e ad unire i naufraghi di tutte le tribù.

Isola dei Famosi: Cristina Scuccia canta e unisce le tribù

Senza ombra di dubbio, Cristina Scuccia è una dei concorrenti più apprezzati dell’Isola dei Famosi 2023. Nelle ultime ore, è diventato virale un video in cui l’ex suora si lascia andare ad una piccola esibizione in Honduras. Non ha solo cantato, ma ha anche coinvolto i naufraghi di tutte le tribù.

Cristina Scuccia fa un ‘miracolo’

Cristina ha fatto una specie di ‘miracolo‘, visto che è riuscita ad unire anche persone che, fino ad un momento prima, non andavano troppo d’accordo. La Scuccia ha deciso di cantare il brano Luce di Elisa. Qualcuno si è unito a lei in coro, mentre altri hanno preferito musicare la canzone.

Il video di Cristina Scuccia che canta è virale

Il video di Cristina Scuccia che canta all’Isola dei Famosi è diventato virale in un lampo. La voce dell’ex suora è bella come un tempo, quando partecipò a The Voice incantando i giudici e i telespettatori. Dopo il reality honduregno riuscirà ad avere il successo che cerca? Staremo a vedere.