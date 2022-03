Isola dei famosi: il patto stretto tra Ilary Blasi e Alvin

Ilary Blasi ha svelato i naufraghi che più la incuriosiscono.

Su Canale 5 torna l’Isola dei famosi. L’appuntamento è a partire dal 21 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la moglie di Francesco Totti ha parlato delle sue aspettative per questa nuova edizione del noto reality show.

Quest’anno i naufraghi si dividono in due gruppi e vi è una modifica alle dinamiche del gioco. Ogni coppia sarà detta pezzo di cuore, in quanto ogni concorrente partirà con una persona a lui molto legata, come un amico, famigliari o partner. Le coppie in questione partecipano come un unico concorrente e finché rimangono insieme, l’eliminazione vale per entrambi.

Ilary Blasi: le star che la incuriosiscono

Alla domanda relativa ai famosi che la più la incuriosiscono, Ilary Blasi ha fatto i nomi di Ilonla Staller, Guendalina Tavassi e sua fratello Edoardo (entrambi scoppiano d’energia a dire della Blasi).

Vedremo anche Floriana (che dopo la vittoria al Grande Fratello non ha partecipato ad altri reality) e i Cugini di campagna.

Il patto con Alvin

L’inviato della nuova edizione dell’Isola dei famosi sarà Alvin. Ilary Blasi si è mostrata contenta della sua presenza nello show, affrmando che la loro amicizia dura da 20 anni. Ilary ha chiesto ad Alvin che dovrà svelarle tutto quello che non può essere reso noto.