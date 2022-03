Francesco Totti e Ilary Blasi: gli auguri “separati” alla figlia Isabel

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto gli auguri "separati" alla figlia Isabel.

Nonostante le smentite la presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco, e anche gli auguri di compleanno “separati” alla figlia Isabel, fanno discutere.

Francesco Totti e Ilary Blasi: gli auguri alla figlia

La piccola Isabel Totti ha spento 6 candeline e sui social mamma Ilary e papà Francesco le hanno fatto gli auguri di compleanno con due speciali messaggi.

Nessuna foto di famiglia o messaggio condiviso per la coppia, per cui negli ultimi tempi si sono fatte sempre più insistenti le voci di una crisi. I due hanno smentito le voci in circolazione e Totti ha affermato che si sarebbe trattato solamente di “fake news”. Nonostante questo lui e Ilary si sono rifiutati di scambiarsi un bacio in pubblico e le voci su un presunto flirt tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi si fanno sempre più insistenti.

Le voci della crisi

Totti è stato avvistato allo stadio a pochi metri di distanza da Noemi Bocchi, la donna a cui è stato attribuito un flirt proprio con l’ex Capitano della Roma. Nel frattempo sono circolate indiscrezioni riguardanti un presunto addio tra lui e la moglie Ilary Blasi, che però – non appena il gossip ha iniziato a circolare – si sono mostrati insieme in un ristorante della Capitale.

“Basta fake news.

Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”, ha dichiarato l’ex calciatore in merito al gossip in circolazione.