Isola dei Famosi, Isolde Kostner su Andrea Cerioli: “Non mi ha accolta bene”

Isolde Kostner ha dato la sua opinione su Andrea Cerioli, sottolineando di non essersi sentita accolta bene da lui sull'Isola dei Famosi.

Tantissimi colpi di scena nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 14 maggio. Isolde Kostner ha deciso di mandare al televoto Andrea Cerioli, spiegando di non essersi sentita bene accolta da lui.

Isolde Kostner su Cerioli: la nomination

Grande successo per Isolde Kostner nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. La sportiva si è aggiudicata per ben due volte la vittoria della prova leader, battendo sia Valentina Persia che Ignazio Moser. Un grande successo per la donna, che a fine puntata ha avuto il difficile compito di mandare uno dei suoi compagni al televoto, contro Ignazio Moser e Roberto Ciufoli. La donna ha deciso di fare il nome di Andrea Cerioli e ha dato anche la sua motivazione.

“Non mi sono sentita accolta bene da lui” ha spiegato.

Isolde Kostner su Cerioli: la risposta di lui

La naufraga Isolde Kostner, nel nuovo appuntamento serale con l’Isola dei Famosi, ha dimostrato di avere una resistenza fisica davvero incredibile, ottenendo un grande successo al momento delle prove. La donna è riuscita a battere sia Valentina Persia che Ignazio Moser. Ha poi dovuto mandare qualcuno al televoto e ha scelto Andrea Cerioli.

Dopo la nomination Ilary Blasi ha chiesto all’ex tronista di Uomini e Donne cosa ne pensava. “Non mi entusiasma come persona. Cosa vuoi che ti dica?” ha risposto Cerioli, in modo molto sincero. I due naufraghi non riescono proprio a piacersi a vicenda e per questo la nomination era del tutto inevitabile.

Isolde Kostner su Andrea Cerioli: la reazione dell’ex tronista

“Devo fare una nomination. Non ho preso confidenza con lui. Ma la motivazione è che mi sentivo di troppo in questi ultimi giorni, soprattutto nei suoi confronti” ha spiegato Isolde Kostner. Per concludere la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto un altro parere all’ex tronista di Uomini e Donne, con cui la Kostner proprio non riesce a legare. “Io e Isolde non ci piacciamo dall’inizio. A livello empatico non so come definirla. Molto forte alle gare sportive. Nomina le persone che non le piacciono. Me ne faccio una ragione” ha commentato Andrea Cerioli. I due non sono riusciti ad instaurare nessun tipo di rapporto, da entrambe le parti, per questo la nomination non ha stupito nessuno, neppure lo stesso Cerioli, che l’ha accettata e ha compreso le motivazioni.