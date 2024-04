L'ex naufrago è stato escluso dal reality a seguito di comportamenti ritenuti non appropriati: Francesco Benigno non ci sta e si scontra con la produzione

Francesco Benigno ha minacciato di querelare la Casalegno, che aveva annunciato il ritiro dal gioco senza dare troppe spiegazioni e per aver detto cose false.

Le parole di Francesco Benigno

«Ho visto Elenoire Casalegno che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato del mio ritiro. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo. Vladimix Luxuria assente. Il produttore ha sentito mia moglie ma non ha dato spiegazioni. Hanno fatto un processo alle intenzioni».

I problemi tra Francesco Benigno e un autore del programma

«Quando era venuto a Palermo mi aveva fatto alcune domande per l’Isola, a cui io non avevo risposto perché mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L’amministratore delegato di Banijaay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori».

Gabriele Parpiglia e la squalifica di Francesco Benigno

Gabriele Parpiglia è intervenuto sui social per svelare un retroscena sulla squalifica di Francesco Benigno. Secondo l’autore televisivo il naufrago sarebbe stato allontanato da L’Isola dei Famosi in seguito a un episodio ben preciso: