Isola dei Famosi, "Malore per una concorrente": di chi si tratta

Momenti di apprensione sull’Isola dei Famosi dove una delle naufraghe, Nathaly Caldonazzo, ha accusato un malore e a farlo sapere è stato Giuseppe Porro che ha condiviso anche un video nel quale viene mostrata la concorrente molto provata attorniata dagli altri compagni di avventura e dai medici. Va evidenziato che lo stesso filmato è stato cancellato, ma sui social è comunque diventato un argomento di discussione.

Isola dei Famosi, malore per una concorrente: cosa è successo

La vicenda è avvenuta nelle scorse ore. Nathaly Caldonazzo appare nel video in costume e si trova sdraiata. Non è chiaro cosa possa avere avuto la showgirl: si ipotizza che Mediaset possa aver fatto rimuovere il filmato in questione, forse per via del contenuto delle stesse immagini. Non si esclude tuttavia che nella puntata del 2 maggio possa trapelare qualcosa.

Le proteste sui social

Nel frattempo sui social c’è stata una “levata di scudi” da parte di molti utenti che hanno fatto notare come Nathaly sia troppo magra per affrontare i ritmi ferrei che richiede un’esperienza come quella dell’Isola dei Famosi dove il cibo rimane una delle criticità maggiori.

Anche Elenoire Ferruzzi, sempre sui social, ha avuto a che ridire: “Consapevolmente o inconsapevolmente esaltano l’anoressia. È un messaggio assolutamente sbagliato e nocivo non seguite quell’esempio. Mangiate bene, alimentatevi nel modo giusto e godetevi la vita”.