L’Isola dei Famosi 2023 non è iniziata nemmeno da una settimana e già all’interno del cast del programma è scattato il primo bacio. Non si tratta, ad ogni modo, di una vera e propria manifestazione sincera di un sentimento profondo, quanto piuttosto del risultato di un gioco che i naufraghi hanno organizzato per passare un po’ il tempo.

Isola dei Famosi 2023: ecco fra chi è scattato il primo bacio

Protagonisti del primo vero bacio dell’Isola dei Famosi 2023 sono stati Nathay Caldonazzo e Luca Vetrone, che si sono ritrovati (loro malgrado? Non è dato sapere…) a partecipare ad un gioco della bottiglia imbastito dalla collega Helena Prestes.

In un primo momento, la bottiglia ha indicato che avrebbe dovuto essere Christopher Leoni il fortunato destinatario del bacio in bocca della soubrette e ex volto del Bagaglino. Tuttavia, l’attore diventato celebre per le fiction della Ares si è tirato indietro, lasciando così il posto a Luca Vetrone. I due, dunque, si sono prestati volentieri al gioco, schioccandosi un bacio in bocca davanti agli occhi degli altri naufraghi divertiti.

La rivelazione di Fiore Argento

Il gioco della bottiglia è stata anche un’occasione per Fiore Argento, la sorella di Asia, di rivelare chi fra i suoi colleghi isolani l’attira di più fisicamente. Nonostante abbia tenuto a sottolineare che per ora nessuno le interessa particolarmente, Fiore Argento ha aggiunto: