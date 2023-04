L'Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo è una delle concorrenti

Torna L’Isola del Famosi. Tra i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi a partire da lunedì 17 aprile, c’è la showgirl romana Nathaly Caldonazzo. Ripercorriamo le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Nathaly Caldonazzo?

Attrice ed ex modella, ad annunciare la partecipazione di Nathaly Caldonazzo a L’Isola è il profilo Instagram ufficiale del programma, che ogni giorno svela alcuni dei nomi dei nuovi concorrenti che nei prossimi mesi si avventureranno su un’isola deserta nel Mar dei Caraibi. Nathaly debutta in televisione nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi. Nel 1989 recita al cinema, ma è negli anni Novanta che raggiunge il vero successo: nel 1997 è la primadonna de Il Bagaglino e da quel momento prosegue la sua carriera come attrice sia sul grande che sul piccolo schermo e a teatro.

Aveva già partecipato al Grande Fratello Vip e a Temptation Island Vip

L’Isola dei Famosi non sarà il primo reality per Nathaly, che ha già partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione ha mostrato sin da subito una forte personalità, scontrandosi nel corso del reality con diversi concorrenti. E non è finita qui. L’attrice e ballerina ha partecipato nel 2019 anche a Temptation Island Vip, dove la sua relazione è finita male a causa dell’infedeltà del compagno, che ha ceduto al fascino della tentatrice in gioco. A proposito di amore: nel corso della sua vita Nathaly ha vissuto storie lunghe intense, ma non si è mai sposata. Dalla relazione con l’imprenditore campano Riccardo Sangiuliano è nata nel 2009 la sua unica figlia, Mia. L’amore più importante della sua vita resta, però, quello vissuto con Massimo Troisi: «Avevo 24 anni, lui 39. Siamo stati insieme nei suoi due ultimi anni di vita. Per una ragazza di 24 anni è troppo presto per subire un lutto d’amore» ha raccontato ad Alfonso Signorini durante la partecipazione al GF Vip.