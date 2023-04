Isola dei Famosi, Marco Predolin furioso con i naufraghi

L’Isola dei Famosi è partita ufficialmente lunedì 17 aprile, ma in Honduras iniziano già ad esserci le prime discussioni tra i naufraghi. Protagonista è Marco Predolin, che s’è risentito con gli altri naufraghi, colpevoli di averlo già messo a rischio eliminazione.

Marco Predolin infastidito dalle nomination ricevute: lo sfogo con Cristina Scuccia

Non ci sta l’ex conduttore, che in un confronto con Cristina Scuccia, l’ex suora canterina, ha spiegato il suo malumore per la nomination incassata già nella prima puntata del reality di Canale 5. “Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?“.

Non ha tutti i torti Predolin, delle nomination ricevute in puntata, ben cinque sono arrivate da naufraghe: Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Perché? Secondo lui la ragione sarebbe da ricercare nella sua sincerità e schiettezza.

Il dispiacere di Marco Predolin è chiaro: nella sua scorsa partecipazione ad un reality show, al Grande Fratello Vip, venne squalificato in seguito ad una bestemmia pronunciata davanti alle telecamere. Uscire alla prima settimana in questa nuova esperienza, che ha tutti i connotati di un riscatto vero e proprio, non sarebbe il massimo.

Predolin al televoto con Helena Prestes

Non tutto è perduto: Predolin si contenderà il posto a Cayo Paloma contro Helena Prestes, modella mandata al televoto da Simone Antolini, che in puntata s’è guadagnato la medaglia da leader, anche per conto di Alessandro Cecchi Paone, suo compagno, e con cui forma un unico team nel reality.