Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti si ritira? L’indiscrezione

Patrizia Bonetti si ritira dall’Isola dei Famosi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la naufraga si è procurata alcune scottature a seguire della prova del fuoco.

Secondo i rumor si sarebbe fatta male durante la prova del fuoco e, nonostante lei abbia assicurato che le sue condizioni fossero buone, al momento c’è chi è convinto che lascerà presto lo show per rientrare in Italia.

“Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria”, aveva fatto sapere Ilary Blasi nell’ultima puntata dello show in merito alle condizioni della concorrente.

La prova del fuoco

Non è la prima volta che si verificano infortuni tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi: nella precedente edizione anche la conduttrice Elisa Isoardi era stata costretta a ritirarsi anticipatamente per via di un incidente con il fuoco. In tanti chiedono se la notizia del ritiro anticipato di Patrizia Bonetti venga confermata o smentita dalla produzione dello show e, per il momento, sulla questione tutto tace.

Nel frattempo all’Isola dei Famosi Floriana Secondi ha avuto alcune accese liti con gli altri concorrenti, mentre Jeremias Rodriguez è scoppiato in lacrime e ha confessato per la prima volta di aver vissuto un periodo buio prima del suo incontro con la fidanzata, Deborah Togni, che gli mancherebbe ogni giorni di più (il fratello di Belen si trova all’Isola dei Famosi insieme al padre Gustavo).