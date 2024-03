Israele continua l'attacco ad Al Shifa: chiesta l'evacuazione dell'ospedale

A quanto pare Israele non sembra intenzionata a fare marcia indietro sull’ospedale di Al Shifa che ha recentemente preso di mira. Stando alle ultime informazioni a riguardo, i militari presenti in loco hanno richiesto agli sfollati che si trovano all’interno di evacuare immediatamente. Il motivo? Le forze israeliane sarebbero intenzionate a radere al suolo l’intera struttura.

Un ultimatum

Al momento la situazione non è ancora molto chiara, tutto ciò che sappiamo è che le Forze di difesa israeliane avrebbero richiesto alle persone che si trovano all’interno dell’ospedale di Al Shifa di evacuare il più presto possibile. Stando a quanto riportato da Al Jazeera, Israele sarebbe intenzionata a bombardare e distruggere completamente la struttura.

Ma non è tutto, perché i militari israeliani hanno anche annunciato di aver trovato all’interno dell’ospedale un vero e proprio bottino. A quanto pare all’interno si nascondevano ben 3 milioni di dollari, tutti in contanti ed in valuta statunitense e dinari giordani, che sarebbero stati destinati sia ad Hamas che ad altri gruppi terroristici.

Israele non si fermerà

Molto probabilmente nemmeno l’eventuale distruzione di Al Shifa basterà a soddisfare Israele, perché Netanyahu, parlando recentemente con dei senatori americani, ha sottolineato come il conflitto andrà avanti ancora per molto tempo.