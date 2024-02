Israele-Hamas, USA e Paesi arabi lavorano per la pace e per lo stato di Pales...

Gli Usa e un pacchetto di Paesi arabi stano lavorando alacremente per arrivare alla pace in Medio Oriente

L’esercito di Israele sta proseguendo le sue azioni militari nella Striscia di Gaza e non solo. I raid nel sud del Libano e i movimenti in Cisgiordania rischiano di far sfociare le tensioni in una escalation che potrebbe allargarsi sempre di più. Anche per questo motivo, gli Usa e un pacchetto di Paesi arabi sarebbero al lavoro per cercare l’intesa sulla pace.

Israele-Palestina, si lavora alla pace: lo Stato palestinese

Il ‘Washington Post‘ fornisce questa mattina alcuni interessanti aggiornamenti proprio su questo nodo fondamentale, spiegando che nelle prossime settimane gli Usa e alcuni Paesi arabi potrebbero presentare un piano che in breve tempo possa portare alla pace tra israeliani e palestinesi. Si tratterebbe di un piano a lungo termine, ma che dovrebbe essere attuato sin dai primi momenti che, però, in un futuro prossimo arrivi all’obiettivo di creare un vero e proprio Stato palestinese.

Israele-Palestina, si lavora alla pace: le mosse degli Usa

Nella serata di ieri, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha telefonato all’omologo israeliano Yoav Gallant e il Pentagono ha riferito i concetti principali che sono stati passati in rassegna. “I ministri hanno discusso del salvataggio degli ostaggi da parte di Israele che ha restituito due cittadini alle loro famiglie e dei negoziati in corso per garantire il rilascio di tutti gli altri rimasti detenuti da Hamas” – riferiscono dagli Stati Uniti.