A far circolare la notizia per prima è stata ‘Sky News Arabia‘ che ha saputo da importanti fonti de Il Cairo che Israele si sarebbe già messa in contatto con l’Egitto e il Qatar per invitarli a riprendere il loro ruolo di mediatori tra lo Stato ebraico e Hamas. Tel Aviv desidera un nuovo accordo di tregua: l’obiettivo è raggiungere la liberazione di altri ostaggi catturati dai terroristi.

Israele-Hamas, arriva una nuova tregua? La mediazione

Una settimana di tregua e di cessate il fuoco era già stata fatta con buoni risultati raggiunti da una parte e dall’altra. L’accordo prevedeva che la tregua potesse allungarsi di altre 24 ore ogni 10 ostaggi liberati da Hamas, ma al settimo giorno la lista dei nomi non è arrivata ad Israele. L’esercito dell’Idf ha dunque ripreso i suoi bombardamenti mettendo di fatto fine alla tregua. Ora, però, è lo stesso Israele che vorrebbe riprendere il cessate il fuoco, o almeno così scrive ‘Sky News Arabia’ citando fonti de Il Cairo. Tel Aviv sarebbe pronta a lavorare con il Qatar e lo stesso Egitto come mediatori in cerca di un nuovo temporaneo stop ai combattimenti.

Israele-Hamas, arriva una nuova tregua? L’accordo

I coloqui potrebbero avere inizio già la prossima settimana. Dal Medio Oriente fanno sapere che si dovrebbe trattare di un accordo simile a quello già stipulato nelle scorse settimane, basato su uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.