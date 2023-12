Nelle scorse ore, l’esercito di Israele ha portato a termine nuovi violenti attacchi nell’area di Rafah, zona situata al confine tra Gaza e l’Egitto. I media palestinesi descrivono le terribili conseguenze dei bombardamenti: dalle prime informazioni che arrivano sembra che 12 persone abbiano perso la vita negli attacchi, 6 di loro erano bambini.

Raid di Israele a Rafah: 12 morti

A riferirlo sono state alcune fonti mediche che hanno comunicato quanto successo all’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘. Israele colpisce ancora e lo fa con sempre maggiore violenza, questa volta a Rafah. Nei bombardamenti della notte avvenuti contro un edificio residenziale di proprietà della famiglia Harb nel quartiere al-Zuhor, nel sud della Striscia di Gaza, sono morte 12 persone. La guerra, abbiamo imparato a conoscerlo, non guarda in faccia nessuno e il raid di questa notte lo conferma ancora una volta: nell’attacco sono stati uccisi anche 6 bambini.

Posibile nuovo cessate il fuoco: si cerca l’accordo

Sui tavoli diplomatici, nel frattempo, si lavora duramente per cercare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. ‘Sky News Arabia‘ è venuta a sapere da fonti egiziane che Israele avrebbe chiesto all’Egitto e al Qatar di tornare a mediare per avere una nuova tregua con Hamas utile a liberare altri ostaggi detenuti dai terroristi a Gaza. Presto potrebbe svolgersi un incontro a tre tra funzionari israeliani, egiziani e qatarioti sotto il patrocinio americano.