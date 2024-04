Ventinove persone sono morte e almeno tre sono rimaste ferite in modo grave nell’incendio scoppiato nel seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani a Istanbul in Turchia. Le fiamme hanno interessato due piani interrati di un condominio a Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea di Istanbul.

«La causa dell’incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione».