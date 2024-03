L'anziano aveva acceso un falò per bruciare delle sterpaglie, che poi era sfociato in un incendio

Raffaele Paolucci, un giovane eroe di 14 anni, è stato il primo ad intervenire in soccorso dell’uomo.

Morto anziano soccorso da un 14enne durante un incendio

Secondo le prime ricostruzioni l’88enne era rimasto coinvolto in un incendio, generato da alcune sterpaglie in fiamme. L’incidente è avvenuto venerdì scorso nel cortile dell’abitazione della vittima, a Panicale in provincia di Perugia. Dopo aver realizzato ciò che stava accadendo, il giovane ha scavalcato la recinzione, gettandosi nel fuoco per salvarla.

La corsa in ospedale

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’uomo tuttavia ha riportato ustioni molto critiche, che hanno convinto i medici a trasferirlo al Cardarelli di Napoli. Le condizioni erano molto gravi e l’anziano si è spento ieri notte.

Il cordoglio della comunità

“Ho afferrato il cellulare e ho chiamato i soccorsi” aveva raccontato Raffaele a La Nazione “Il 112 mi ha messo in contatto con l’ambulanza e i vigili del fuoco”, che in questo modo sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente. La notizia del decesso ha lasciato un profondo vuoto il 14enne e in tutta la piccola comunità perugina, che fino all’ultimo aveva fatto il tifo per l’88enne affinché la storia del ragazzino eroe avesse il suo lieto fine.