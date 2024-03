Napoli: paura per un 14enne accoltellato questa notte mentre era in scooter

Paura a Napoli nella notte, tra venerdì 29 e sabato 30: un ragazzo di 14 anni è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, a Napoli, dopo essere stato ferito da uno sconosciuto con un’arma da taglio alla schiena.

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Napoli questa notte

Da una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri sul luogo, il giovane sarebbe stato colpito da uno sconosciuto mentre era in scooter, in vico lungo San Matteo, una delle parallele di via Toledo nella scacchiera dei Quartieri Spagnoli.

Non si tratterebbe né di un tentativo di rapina né di un litigio, ma di un’aggressione da parte di uno sconosciuto, poi fuggito, e i motivi non sarebbero ancora chiari.

Le condizioni del ragazzo accoltellato a Napoli

Fortunatamente il ragazzo di 14 anni accoltellato non è in pericolo di vita poiché le ferite non sono state considerate gravi, secondo il personale medico dell’ospedale che ha effettuato i primi soccorsi. Infatti, dopo essere stato trasportato all’ospedale Pellegrini è stato dimesso con prognosi di 10 giorni.

L’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione a Napoli

In corso le indagini per chiarire la vicenda e risalire al responsabile. I carabinieri dopo avere ascoltato il ragazzo hanno effettuato sopralluoghi sul punto indicato e vagliato la possibilità che l’aggressione sia stata ripresa da telecamere di sorveglianza.